Выборы президента РФ: создатель фестиваля «Золотая маска» рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

Москва, 24 января. Действующий президент РФ и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является настоящим лидером нации и развивает страну и российскую политическую систему, считает создатель театрального фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков.

«Мне предложили (стать доверенным лицом Путина – прим. ФАН), я сказал, что это честь для меня. Считаю Путина настоящим лидером и нации, и политической системы», — сообщил он в интервью интернет-изданию «Экономика сегодня».

Как отметил Бояков, «динамика профессионального роста Путина невероятна»: за прошедшие 15 лет страна значительно изменилась, при этом сам российский лидер на достигнутом не останавливается и продолжает расти не только как политик, но и как человек.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Официально президентская кампания стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник сбор подписей в его поддержку завершился. Как сообщала «Газета.ру», было собрано более 1,6 миллиона подписей избирателей.