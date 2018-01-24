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Общество
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Директор ЦРУ заявил, что Путин стремится к восстановлению величия России
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    Директор ЦРУ заявил, что Путин стремится к восстановлению величия России

    7:46  24 Января 2018
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    Директор ЦРУ заявил, что Путин стремится к восстановлению величия России

    Вашингтон, 24 января. В настоящее время администрация Белого дома настроена на решительное противостояние России во всех сферах, где РФ может увеличить свое влияние. Как заявил глава Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, президент России Владимир Путин намерен вернуть былое величие России, и Вашингтон намерен противостоять этому всеми возможными способами.

    «Эта администрация хорошо осведомлена о том, что нужно продолжать противостоять россиянам везде, где бы мы их не обнаружили», — подчеркнул Помпео.

    По мнению директора ЦРУ, президент Путин «продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза», сообщает «Ньюинформ».

    «Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание», — объявил Помпео в ходе своего выступления в Вашингтоне.

    Директор ЦРУ заявил, что Путин стремится к восстановлению величия России

    Как писало Ura.ru, в ходе встречи с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус» президент РФ Владимир Путин заявил, что развал Советского Союза оказал на него наибольшее в жизни влияние.

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #помпео
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