Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом

Киев, 24 января. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится военная техника из Крыма, которую Российская Федерация готова передать Украине. Помимо этого, ничего не было сказано о зенитно-ракетных комплексах, которые якобы там остались. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и депутат Рады Юлий Мамчур.

По его словам, украинская военная техника, которой в 2014 году завладела Россия, была в строю.

«Я думаю, нам эти подачки не нужны. Мне нравится ответ премьер-министра, что мы готовы забрать эту технику вместе с Крымом», — отметил он.

Кроме того, он считает, что Украина в состоянии сама разобраться: исправна техника или нет. Впрочем, украинский полковник полагает, что техника едва ли значительно «улучшит состояние украинского флота и авиации», пишут киевские СМИ.

Мамчур рассказал, что в российском Крыму осталось 12 воздушных лайнеров.

«К слову, ничего не было сказано о наших зенитно-ракетных комплексах, которые там остались», — сообщил он.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода оттуда ВСУ.

«Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику», — заявил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что украинская военная техника «находится в плачевном состоянии».

В марте 2014 года Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове и в Севастополе референдума, по итогам которого более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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