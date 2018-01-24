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Украина
Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом
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    Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом

    7:46  24 Января 2018
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    Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом

    Киев, 24 января. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится военная техника из Крыма, которую Российская Федерация готова передать Украине. Помимо этого, ничего не было сказано о зенитно-ракетных комплексах, которые якобы там остались. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и депутат Рады Юлий Мамчур.

    По его словам, украинская военная техника, которой в 2014 году завладела Россия, была в строю.

    «Я думаю, нам эти подачки не нужны. Мне нравится ответ премьер-министра, что мы готовы забрать эту технику вместе с Крымом», — отметил он.

    Кроме того, он считает, что Украина в состоянии сама разобраться: исправна техника или нет. Впрочем, украинский полковник полагает, что техника едва ли значительно «улучшит состояние украинского флота и авиации», пишут киевские СМИ.

    Мамчур рассказал, что в российском Крыму осталось 12 воздушных лайнеров.

    «К слову, ничего не было сказано о наших зенитно-ракетных комплексах, которые там остались», — сообщил он.

    Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода оттуда ВСУ.

    «Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику», — заявил глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что украинская военная техника «находится в плачевном состоянии».

    Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом

    В марте 2014 года Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове и в Севастополе референдума, по итогам которого более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #всу #украина #крым #техника
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