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Общество
Редактор статей во «ВКонтакте» стал доступен для всех пользователей
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    Редактор статей во «ВКонтакте» стал доступен для всех пользователей

    7:23  24 Января 2018
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    Редактор статей во «ВКонтакте» стал доступен для всех пользователей

    Москва, 24 января. Накануне для всех пользователей социальной сети «ВКонтакте» стал доступен редактор статей, позволяющий аккуратно оформить тексты объемом до 70 тысяч знаков.

    Теперь на просторах популярной сети каждый сможет разместить свои статьи, проиллюстрировав их фотографиями и видеоматериалами.

    «Если вы любите рассказывать истории, вести репортажи, публиковать статьи и просто писать большие тексты, скорее проверяйте свои личные страницы и сообщества», — цитирует URA.RU сообщение администрации «ВКонтакте», размещенное во вторник.

    По словам директора по медийной системе «ВК» Сергея Паранько, в конце декабря редактор статей стал доступен для отдельных пользователей. За это время на просторах социальной сети появилось около восьми тысяч статей.

    Редактор статей во «ВКонтакте» стал доступен для всех пользователей

    Теперь функция, ставшая популярной, доступна для всех пользователей. Как уточняет «ПолитЭксперт», помимо аккуратной верстки авторы текстов, которые набрали более 100 просмотров и содержат более 100 слов, получат доступ к расширенной статистике и смогут узнать о количестве просмотров, доскроллов и прочтения своего материала.

    Напомним, ранее эксперты рассказали, сколько времени россияне ежедневно проводят в социальных сетях.

    Отметим, что у президента РФ Владимира Путина аккаунтов в соцсетях нет. По словам российского лидера, в конце рабочего дня его больше волнует вопрос о том, как быстрее добраться до кровати, времени на Сеть не остается. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #вконтакте #соцсети
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