Макри после встречи с Путиным заявил, что управлять страной проще, чем играть в футбол

Москва, 24 января. Президент Аргентины Маурисио Макри считает, что управление государством проще, чем игра в футбол. Он также похвастался, что сейчас находится в своей лучшей спортивной форме. Об этом он рассказал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Да, я снова играл в это воскресенье. До этого после травмы колена я не мог играть. Дело в том, что я всегда хорошо подавал мяч. А так как никто не бегает после пятидесяти, у меня есть время, чтобы подать мяч», — признался аргентинский лидер.

Кроме того, Макри, выбирая между легендарным Диего Марадоной и знаменитым аргентинским форвардом Лионелем Месси, отдал бы преимущество футболисту «Барселоны», пишет RT.

По словам аргентинского президента, Месси регулярно забивает голы. Также он отметил, что сегодня совершенно другой футбол и другие скорости.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», в минувший вторник Путин провел переговоры с Макри. Лидеры стран начали беседу со спортивной темы. Российский глава пригласил аргентинского коллегу на чемпионат мира — 2018, который принимает Россия.

В декабре 2017 года Путин принял участие в жеребьевке мундиаля — 2018, а также пообщался с футбольными звездами.

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