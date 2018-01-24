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Россия
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Россия
Выборы президента в 2018 году могут пройти без СМИ-иноагентов
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    Выборы президента в 2018 году могут пройти без СМИ-иноагентов

    7:15  24 Января 2018  /обновлено: 7:33  24 Января 2018
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    Выборы президента в 2018 году могут пройти без СМИ-иноагентов

    Москва, 24 января. В настоящее время российские власти прорабатывают на законодательном уровне возможность блокировать вещание СМИ-иноагентов в России на время президентских выборов в 2018 году. Поводом для блокировки иностранных СМИ называют распространяемые ими призывы бойкотировать выборы в марте.

    По мнению сенатора Андрея Климова, зарегистрированные в качестве иноагентов иностранные СМИ в России продолжают «пропагандистскую деятельность, направленную на подрыв политической системы в стране».

    «Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — заявил Климов.

    Выборы президента в 2018 году могут пройти без СМИ-иноагентов

    По данным газеты «Известия», в первую очередь рассматривается возможность блокировки «Радио Свобода» и вещания радиостанции «Голос Америки» в РФ, но не навсегда — вещание СМИ-иноагентов будет заблокировано в «день тишины» перед и непосредственно в день выборов 18 марта.

    Напомним, как сообщало Ura.ru, в ходе встречи с руководством Госдумы и Совфеда президент Владимир Путин заявлял о необходимости совершенствования закона о СМИ-иноагентах для того, чтобы исключить внешнее вмешательство в российскую внутриполитическую жизнь.

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #климов #выборы-2018
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