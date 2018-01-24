Сенат США утвердил нового главу Федеральной резервной системы
Вашингтон, 24 января. Инвестиционный банкир Джером Пауэлл утвержден новым главой Федеральной резервной системы США.
Сообщается, что кандидатура Пауэлла была утверждена голосованием членов Сената США. С 2012 года Пауэлл входил в совет управляющих ФРС, говорится в материале Газеты.ру.
Пауэлл станет первым за последние 30 лет выдвиженцем на пост ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.
Добавим, что срок полномочий действующей главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен истекает в феврале текущего года.
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