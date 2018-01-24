«Украина уже грозила кулачком, обещая отобрать «Северный поток-2» — эксперт об иске Киева к «Газпрому»

Москва, 24 января. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что намерение Киева взыскать с «Газпрома» $6,4 млрд за якобы злоупотребление монопольным положением на транзитном рынке является «филькиной грамотой».

По мнению Фролова, начав раскрутку темы антимонопольных разбирательств, Украина захотела получить от «Газпрома» больше денег, так как уже летом прошлого года стало понятно, что Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу российской компании.

«Перед нами какая-то филькина грамота, по поводу которой Украина уже грозила кулачком как минимум с лета 2017 года, обещая отобрать все, отобрать везде, пойти в Европу, отобрать «Северный поток — 2»», — отметил он.

При этом Фролов сделал акцент на том, что теперь оказывается, что Киев не имеет специалистов, которые могли бы представлять их интересы по этому делу, говорится в материале RT.