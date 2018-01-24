В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин

Портленд, 24 января. Известная американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин скончалась в США в возрасте 88 лет.

Сообщается, что смерть писательницы подтвердил ее сын Тео. По его словам, она умерла в Портленде. Перед смертью Ле Гуин несколько месяцев плохо себя чувствовала.

Добавим, что точная причина смерти писательницы не называется, сообщает Федерал пресс.

Напомним, что наибольшую известность Урсула Ле Гуин получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Ее книги переведены на 40 языков.