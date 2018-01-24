В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин
6:10 24 Января 2018
174
Портленд, 24 января. Известная американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин скончалась в США в возрасте 88 лет.
Сообщается, что смерть писательницы подтвердил ее сын Тео. По его словам, она умерла в Портленде. Перед смертью Ле Гуин несколько месяцев плохо себя чувствовала.
Добавим, что точная причина смерти писательницы не называется, сообщает Федерал пресс.
Напомним, что наибольшую известность Урсула Ле Гуин получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Ее книги переведены на 40 языков.
“People who deny the existence of dragons are often eaten by dragons. From within.” Ursula K. Le Guin pic.twitter.com/q8CLDemcXr— Scott Derrickson (@scottderrickson) January 24, 2018
"5 причин проголосовать"
Автор: Ирина Новикова
© 2017 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Включить уведомления в Вк
Комментарии:
Владимир Путин. БиографияВыборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина Тренер «Амура» оценил шансы команды на попадание в плей-офф КХЛ Полковник ВСУ об украинской технике: Готовы ее забрать вместе с Крымом
Владимир Жириновский. БиографияВыборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70% Выборы-2018: Жириновский назвал число зарегистрированных доверенных лиц Выборы президента РФ: Жириновский отправится в регионы для встречи с избирателями
Ксения Собчак. БиографияВыборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70% Выборы-2018: Собчак отнесет подписи в ЦИК 30 января
Григорий Явлинский. БиографияВыборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70% Выборы-2018: ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц Жириновского и Явлинского «Яблоко» собрало 87,5 тысяч подписей в поддержку Явлинского на выборах-2018
Борис Титов. БиографияВыборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70% На выборы 2018 года в России Титов пойдет небритым Президентские выборы: Титов собрал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей россиян
Екатерина Гордон. БиографияВыборы-2018: Гордон собрала в свою поддержку 70 тысяч подписей Выборы-2018: Гордон назвала Путина «игроком номер один» Кандидат в президенты Екатерина Гордон: Кроме Путина, интересных противников не вижу
Павел Грудинин. БиографияДобрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина» Главные новости 14 января Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена
Антон Баков. БиографияМиллиардер Баков собрал необходимые подписи для участия в выборах-2018 «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты