Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в России через 15 лет

Москва, 24 января. Эксперты газеты «Известия» считают, что через 10-15 лет в России будут востребованы профессии сантехника, психоаналитика и ученого.

По мнению директора по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрея Себранта, за свое будущее могут не беспокоиться люди так называемых помогающих профессий.

«Врачи во многих случаях станут просто голосовыми интерфейсами. А вот психоаналитик или психолог не станет интерфейсом в ближайшем будущем или вообще никогда. В этой области машинное обучение в нынешнем виде ломается. Этика запрещает психоаналитикам писать сессии, значит, не на чем учить машину», — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что гораздо важнее профессии навыки и умения.

В свою очередь, руководитель проектов службы исследований HeadHunter Николай Величко полагает, что может случиться так, что профессии, которые отомрут в Москве, будут востребованы в регионах.

В середине января во время встречи со школьниками, чьи сочинения победили во всероссийском конкурсе «Россия, устремленная в будущее», президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обновить подготовку специалистов рабочих профессий. Чтобы не отставать, а наоборот, всегда быть впереди, необходимо заниматься самообучением и самоподготовкой, подчеркнул президент.