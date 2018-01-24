В Бурятии задержали соучастников нападения на школу

Улан-Удэ, 24 января. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании двоих соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии.

По ее словам, в результате следственных действий было установлено, что нападавший совершил преступление в соучастии со своими одноклассниками, 15 и 14 лет.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — подчеркнула Петренко.

Также представитель ведомства добавила, что задержанным уже предъявлено обвинение, говорится в материале Газеты.ру.