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Россия
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В Бурятии задержали соучастников нападения на школу
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    В Бурятии задержали соучастников нападения на школу

    5:20  24 Января 2018
    168

    В Бурятии задержали соучастников нападения на школу

    Улан-Удэ, 24 января. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании двоих соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии.

    По ее словам, в результате следственных действий было установлено, что нападавший совершил преступление в соучастии со своими одноклассниками, 15 и 14 лет.

    «Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — подчеркнула Петренко.

    Также представитель ведомства добавила, что задержанным уже предъявлено обвинение, говорится в материале Газеты.ру.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #бурятия #улан-удэ #нападение на школу
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