ГИБДД России хочет ввести переэкзаменовку водителей при замене прав

Москва, 24 января. Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести повторное прохождение тестирования при каждой замене водительских прав.

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что ведомство получило данное предложение.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — сказал Кузин.

В материале газеты «Известия» также отмечается, что в сообществе автолюбителей уже выступают против данной инициативы.

Напомним, что в настоящее время российские водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.