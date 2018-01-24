Выборы-2018: глава Роспатриотцентра присоединилась к предвыборному штабу Путина

Москва, 24 января. Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил, что директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева возглавила отдел организационной работы в штабе.

Сообщается, что Разуваева займется вопросами организации публичных мероприятий, имеющих электоральный эффект.

«Она глубоко профессиональна в организационных вопросах. Ксения будет вести знаковые и публичные штабные мероприятия. Мы уверены, что благодаря ее улыбчивости, доброте и профессионализму у нее все получится», — цитирует Кондрашова газета «Известия».

По словам самой Разуваевой, на время работы в штабе она взяла отпуск в Роспатриотцентре.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, заявил, что в поддержку выдвижения главы государства на президентские выборы 2018 года собрано более 1,6 млн подписей. Напомним, что Владимир Путин принимает участие в выборах президента как самовыдвиженец.