Российские банки до июля переоборудуют банкоматы под новые купюры в 200 и 2000 рублей

Москва, 24 января. Российские банки до начала июля текущего года проведут переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Сообщается, что, согласно данным на сайте Центробанка, в России работает 201,7 тыс. банкоматов.

Отмечается, что крупнейшие банки закончат процесс уже в январе–феврале, а остальные — до середины лета.

Напомним, что Центробанк РФ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года, а массовый выпуск купюр начался в декабре.

В материале газеты «Известия» также говорится, что в Банке России не уточнили, сколько новых банкнот уже находится на руках у населения.