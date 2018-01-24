Эксперты рассказали, какие золотые медали на ОИ-2018 Россия уже потеряла из-за решения МОК

Москва, 24 января. Эксперты издания «Спорт-Экспресс» составили прогноз, сколько золотых медалей лишилась Россия из-за недопуска ряда российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

По мнению специалистов, отстранения некоторых членов сборной гарантированно лишает Россию олимпийского золота.

Так, из-за решений комиссии по допуску и дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, РФ скорее всего останется без медалей в лыжных гонках. К этому привела дисквалификация Сергея Устюгова и Александра Легкова.

Еще несколько наград российская сборная недосчитается из-за отстранения чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, говорится в материале газеты «Известия».

Не получит медали и эстафетная сборная по биатлону, ведь участие в Играх не примет Антон Шипулин.

Также сборная РФ скорее всего останется без медали в парном катании из-за отстранения фигуристки Ксении Столбовой.

Также эксперты считают, что Россия лишилась одной или двух золотых медалей в забегах на короткие дистанции из-за недопуска Павла Кулижникова.