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Приднестровье может стать посредником в отношениях России и Молдавии – Красносельский
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    Приднестровье может стать посредником в отношениях России и Молдавии – Красносельский

    2:59  24 Января 2018
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    Приднестровье может стать посредником в отношениях России и Молдавии – Красносельский

    Москва, 24 января. Приднестровье готово стать посредником между Россией и Молдавией, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

    По его словам, сейчас власти Молдавии все чаще применяют антироссийскую риторику, что сводит на нет попытки президента страны Игоря Додона восстановить отношения с Россией. По словам Красносельского, Приднестровье могло бы выступить посредником между Молдавией и Россией.

    «На мой взгляд, самый оптимальный вариант — решать проблемы простых людей на обоих берегах Днестра. Их скопилось масса за эти десятилетия. Мы сейчас готовы эти вопросы решить в принципе, сгладить шероховатости и острые углы, и даже готовы выступить посредником между Россией и Молдавией. Почему бы и нет? Позиции надо стабилизировать — для нас очень выгодно, чтобы соседи были стабильны: тем проще будет нам жить и безопаснее, это в наших интересах», –  заявил он в интервью «Парламентской газете».

    По его словам, он уже проводил встречи со спецпредставителем Президента Российской Федерации по Приднестровью Дмитрием Рогозиным и замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, а также принимал участие в обсуждение вопросов как в Совете Федерации, так и в Госдуме.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что РФ будет делать все возможное для урегулирования приднестровского конфликта. По словам главы государства, Россия будет выступать гарантом договоренностей, «которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда».

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    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #приднестровье #молдавия #красносельский
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