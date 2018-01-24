Ягудин назвал действия МОК «полным беспределом»

Москва, 24 января. Известный российский фигурист Алексей Ягудин считает, что действия Международного олимпийского комитета, не допустившего к участию в олимпиаде-2018 ряд ведущих российских спортсменов, являются «полным беспределом».

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию крайне эмоционально прокомментировал решение, принятое МОК.

«Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный кошмар! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!», — цитирует олимпийского чемпиона агентство Ридус.

«Разрывается сердце от новостей!» — говорится в посте спортсмена в Instagram.