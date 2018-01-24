Выборы-2018: ВЦИОМ будет проводить опросы об агитации кандидатов в президенты

Москва, 24 января. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собирается проводить опросы, касающиеся восприятия агитационных материалов кандидатов в президенты РФ, а также намерен отслеживать реакцию на дебаты. Об этом сообщает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, ЦИОМ продолжит замерять электоральные рейтинги кандидатов, а также проводить опросы общественного мнения, чтобы выяснить отношение россиян к предвыборным программам кандидатов.

«Кроме того, мы будем исследовать агитационно-пропагандистские материалы, будем спрашивать, кто видел чьи плакаты, кому понравились, кому – нет, так что эффективность агитационно-пропагандистской кампании мы тоже замерим. Ну и затем будут дебаты, мы будем внимательно их отслеживать, смотреть долю, рейтинг этих дебатов и спрашивать наших респондентов о том, чьи позиции им оказались ближе, кто, по их мнению, выступил лучше», – рассказал Федоров.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В его поддержку было собрано более 1,6 миллиона подписей избирателей.

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