Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев в Донбасс

Киев, 24 января. Пресс-служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе, в частности, вопрос ввода миротворцев, со спецпредставителем США Куртом Волкером.

Сообщается, что в ходе встречи Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, собеседники подчеркнули важность завершения процесса обмена пленными.

«Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей», — отмечается в сообщении.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса. По результатам совещания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возложил ответственность за донбасский конфликт на Россию.