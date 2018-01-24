МОК запретил проносить на трибуны ОИ-2018 флаг России

Пхенчхан, 24 января. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом.

«Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены», – сообщает сайт оргкомитета Игр.

Отмечается, что флаги будет запрещено проносить как на соревнования, так и на тренировочные объекты.

Российские атлеты выступают на Олимпийских Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России».

Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».