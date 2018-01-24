Выборы-2018: ЦИК может выделить четырем регионам дополнительные средства на президентские выборы

Москва, 24 января. Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о выделении дополнительного финансирования четырем регионам на подготовку и проведение президентских выборов.

По словам заместителя главы ЦИК Николая Булаева, речь идет о регионах, которым необходимы дополнительные средства на организационные расходы. В частности, имеются в виду авиационные перелеты по доставке избирательной документации, а также расходы на организацию голосования.

В целом, как следует из проекта, для четырех регионов планируется дополнительно выделить около 18,03 миллиона рублей.

Напомним, что ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатура получила поддержку партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.