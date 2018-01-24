Россия готовит поездку экспертов ОЗХО в Сирию – Небензя

Нью-Йорк, 24 января. Власти России готовят поездку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для ознакомления с изъятым у боевиков химическими оружием. С таким заявление выступил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Как рассказал Небензя, Россия пытается организовать поездку экспертов ОЗХО в Сирию, чтобы те могли ознакомиться с изъятыми у боевиков отравляющими веществами.

По словам российского дипломата, следователей ОЗХО приглашает сирийское правительство для посещения освобожденных от боевиков районов Сирии, где было обнаружено химическое оружие.

«Доступ есть. Мы пытаемся организовать визит МУФ [Миссии по установлению фактов] ОЗХО из Гааги, чтобы посмотреть, что это, и сделать выводы», – отметил Небензя.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».