18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Эксперты рассказали, какие золотые медали на ОИ-2018 Россия уже потеряла из-за решения МОК
Россия
Путин проведет в Казани встречу с исламскими организациями
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин проведет в Казани встречу с исламскими организациями

    1:52  24 Января 2018
    52

    Путин проведет в Казани встречу с исламскими организациями

    Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин 24 и 25 января посетит с рабочим визитом столицу Татарстана Казань, сообщает пресс-служба Кремля.

    Вечером в среду ожидается встреча президента с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии в Казани, на которой будут обсуждаться «вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы».

    В четверг Путин посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где увидит демонстрационный полет модернизированного Ту-160М. 

    Позднее глава государства примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!». 

    В четверг также состоится встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #казань #татарстан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев в Донбасс

      2:53 24 Января 2018 164
      Читать
      2:18
      Сегодня

      МОК запретил проносить на трибуны ОИ-2018 флаг России
      23:45
      Вчера

      РФ предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия
      23:00
      Вчера

      Путин и Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу нацдиалога Сирии
      20:28
      Вчера

      СБ ООН по инициативе РФ проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в САР
      17:00
      Вчера

      «Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 4413

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4203

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19824

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38960

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4515
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин и Эрдоган отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии

      Путин и Эрдоган отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии

      23:06   23 Января 2018
      560
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      4413
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      193
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      3496