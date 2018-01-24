Путин проведет в Казани встречу с исламскими организациями

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин 24 и 25 января посетит с рабочим визитом столицу Татарстана Казань, сообщает пресс-служба Кремля.

Вечером в среду ожидается встреча президента с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии в Казани, на которой будут обсуждаться «вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы».

В четверг Путин посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где увидит демонстрационный полет модернизированного Ту-160М.

Позднее глава государства примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!».

В четверг также состоится встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Владимир Путин. Биография.