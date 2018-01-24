Выборы-2018: ЦИК рассмотрит жалобы кандидатов в президенты на незаконную агитацию

Москва, 24 января. Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ рассмотрит жалобы нескольких кандидатов на пост президента России на незаконную агитацию.

Сообщается, что в среду состоится первое заседание рабочей группы по информационным спорам.

Напомним, что ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила о планируемом рассмотрении вопроса об агитационных материалах КПРФ в связи с полученными жалобами от нескольких кандидатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан.