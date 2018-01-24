Путин проведет в Уфе совещание по диверсификации в ОПК

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин в среду посетит Башкирию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент в Уфе посетит ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение». Здесь пройдет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Позднее состоится встреча с главой республики Рустэмом Хамитовым.

Ранее президент призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки. Как сообщала «Газета.ру», Путин назвал увеличение выпуска продукции гражданского назначения ключевой задачей предприятий ОПК.

В конце прошлого года на встрече с членами кабмина Путин поручил следить за сокращением гособоронзаказа и помогать предприятиям и отраслям с тем, чтобы они не простаивали.

Владимир Путин. Биография.