СБ ООН обсудит резолюцию РФ о механизме расследования химатак в Сирии до субботы – Небензя

Нью-Йорк, 24 января. Совбез ООН может провести консультации по российскому проекту резолюции о механизме расследования химических атак в Сирии уже в четверг или в пятницу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли консультации СБ ООН начаться уже в четверг или пятницу, Небензя заявил, что это возможно.

«Возможно. Мы еще не назначили», – ответил он.

Российский дипломат подчеркнул, что делегация РФ намерен дать членам Совета достаточно времени на изучение проекта, чтобы затем начать консультации.

По словам российского постпреда, предложенная Москвой новая система «гарантирует, что новый механизм не будет присвоен какой-либо стороной, то есть будет по-настоящему независимым».