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Экономика
Сопредседатель штаба Путина рассказал о переходе РФ на цифровую экономику
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    Сопредседатель штаба Путина рассказал о переходе РФ на цифровую экономику

    1:33  24 Января 2018  /обновлено: 1:33  24 Января 2018
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    Сопредседатель штаба Путина рассказал о переходе РФ на цифровую экономику

    Москва, 24 января. Процесс цифровизации экономики требует от государства доработки нормативной базы, варианты которой обсудит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

    В интервью телеканалу «Россия 24» у Когогина спросили, на что бы он посоветовал сделать упор Путину в предвыборной кампании.

    Когогин рассказал, что в первых числах февраля состоится съезд РСПП, в рамках которого предстоит рассмотреть большой объем вопросов. Одной из тем станет процесс цифровизации экономики.

    «Это то направление, которое потребует очень серьезной работы государства в части нормативного обеспечения, и об этом мы будем обязательно говорить», — ответил гендиректор КАМАЗа.

    Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Ожидается, что к 10 февраля определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень. В понедельник «Телеканал 360» сообщал, что ЦИК зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц Путина.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #экономика #выборы-2018 #когогин
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