Глава Минспорта РФ прокомментировал недопуск до Олимпиады ряда российских спортсменов

Москва, 24 января. Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию о недопуске к участию в Олимпийских играх 2018 года ряда российских спортсменов.

По словам главы Минспорта, представленные Международным олимпийским комитетом списки являются предварительными, а окончательный перечень будет утвержден через несколько дней.

«Сейчас Международный олимпийский комитет представил предварительные списки спортсменов, которые будут приглашены на Олимпийские игры в Пхёнчхане и которые не будут. Подчеркну, что они предварительные. Вчера по этому поводу прошли рабочие совещания, сегодня были встречи со спортивными федерациями», — цитирует министра RT.

Кроме того, глава ведомства не поддержал идею бойкота Олимпиады и призвал болельщиков продолжать поддерживать спортсменов.

Ранее Газета.ру сообщала, что несмотря на то, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение лететь в Пхенчхан.