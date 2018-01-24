Курдские силы уничтожили 30 турецких солдат и наемников на севере Сирии – СМИ

Дамаск, 24 января. В ходе столкновений с турецкими войсками и отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Сирии курдские формирования отбили несколько атак под Африном. Как сообщает агентство «Фират», турецкие силы понесли потери.

Ссылаясь на коммюнике коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), «Фират» сообщает о 24 погибших в ходе столкновений турецких солдат и наемников у селения Амара в округе Мабата. Также сообщается об успешной операции курдских сил возле населенного пункта Курдо в округе Раджу, где были уничтожены два военных джипа и шесть турецких солдат.

Также идут бои у стратегических высот Кастель-Джиндо к северу от Африна. Там курдские силы сдерживают наступление сил ССА, которых поддерживает турецкая бронетехника. Сообщается о восьми погибших протурецких наемниках.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» стала ответом Турции на провокации Вашингтона, сообщившего о планах по созданию в Сирии «сил безопасности границы», в которые должны влиться бойцы из прокурдских «Сирийских демократических сил» (Анкара обвиняет их в связях с «Рабочей партией Курдистана»).

16 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии.