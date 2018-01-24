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Спорт
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Россия
Выборы-2018: штаб Путина привлечет волонтеров к работе в общественных приемных
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    Выборы-2018: штаб Путина привлечет волонтеров к работе в общественных приемных

    1:18  24 Января 2018
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    Выборы-2018: штаб Путина привлечет волонтеров к работе в общественных приемных

    Москва, 24 января. Избирательный штаб президента России Владимир Путина планирует привлечь волонтеров к работе с обращениями граждан, поступающими в общественные приемные, сообщил сопредседатель штаба, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Когогин рассказал, что в штаб поступает «вал писем». 

    «Конечно, огромный объем работы… Мы рассчитываем, что только на обработку мы привлечем общественников в виде волонтеров, чтобы они нам помогли разобрать этот вал писем», — сообщил Когогин.

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в них как самовыдвиженец. Ранее «Газета.ру» сообщала, что одним из сопредседателей штаба общественной поддержки Путина в Москве стал режиссер Карен Шахназаров.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #выборы-2018
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