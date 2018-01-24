Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане утром в среду

Москва, 24 января. Москвичам и жителям Подмосковья рекомендовали быть особенно осторожными из-за сильного тумана, который опустится на регион в ночь со вторника на среду и сохранится утром.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в среду видимость в некоторых районах Подмосковья не будет превышать 200-500 метров.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее на дорогах, избегать резких маневров, не превышать установленную скорость движения и выдерживать дистанцию, передает «Вечерняя Москва».