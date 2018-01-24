Выборы-2018: Собчак планирует выступить с лекциями в США

Москва, 24 января. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена прочитать несколько лекций в США.

По словам ее официального представителя Ксении Чудиновой, Собчак прилетит в США 6 февраля.

«Эта поездка состоит из большого количества встреч и цикла лекций, которые прочитает Собчак. Шестого февраля состоится первая», — цитирует Чудинову РИА Новости.

Она также пояснила, что Собчак посетит США не только как кандидат в президенты, но и как политолог.

Напомним, что очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Ранее кандидатуру Путина поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также ряд партий, не представленных в Государственной думе, например «Родина», «Патриоты России», «Гражданская платформа» и т.д.