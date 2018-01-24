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Политика
Россия готовит поездку экспертов ОЗХО в Сирию – Небензя
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Казахстан приветствует инициативу России по расследованию химатак в Сирии 
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    Казахстан приветствует инициативу России по расследованию химатак в Сирии 

    1:00  24 Января 2018
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    Казахстан приветствует инициативу России по расследованию химатак в Сирии 

    ООН, 24 января. Казахстан приветствует инициативу России о создании нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, заявил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

    Сейчас Казахстан является председательствующей страной в СБ ООН.

    «Мы приветствуем предложение РФ установить новый механизм, что открывает новую возможность для нас рассмотреть это вопрос», — заявил Умаров, выступая на заседании Совбеза ООН.

    Ранее на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия.

    Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что его страна готова изучить инициативу российской стороны. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что Вашингтон выступает против инициативы России.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия». 

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #сирия #франция #казахстан #химоружие #совбезоон
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