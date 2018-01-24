Основатель Universa рассказал, какую пользу блокчейн может принести России
Давос, 24 января. Основатель блокчейна Universa Александр Бородич рассказал, какую пользу может принести России эта технология.
«Я думаю, что Россия, как действительно протяжённая страна, определённо нуждается в децентрализованных решениях, потому что мы хотим иметь возможность проверять статус каждой транзакции на Дальнем Востоке и одновременно в Калининграде. Таким образом, в нашем случае возможность проверить статус каждой транзакции в любой части России имеет ключевое значение для нашего успеха», — приводит слова Бородича RT.
По его словам, стоимость биткоина будет расти, пока большинство воспринимает его как «цифровое золото». В то же время, Бородич предположил, что многие страны могут захотеть иметь собственную криптовалюту – централизованную или официальную. В этом случае можно ожидать конкуренции между децентрализованным биткоином и централизованной криптовалютой.
Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ рассказал, что регулирование криптовалют — прерогатива Центробанка. По его словам, регулятор неоднократно рассказывал о своем отношении к криптовалютам и, как отметил Путин, ЦБ ведет себя консервативно.