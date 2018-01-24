Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%

Москва, 24 января. Почти три четверти россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам Федорова, на данный момент за действующего главу государства готовы отдать свои голоса 73% опрошенных россиян. Второе место поделили кандидат от партии КПРФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6% голосов.

Третью строчку заняла телеведущая Ксения Собчак, за которую готовы проголосовать 1,2% респондентов. Григорий Явлинский и Борис Титов набирают меньше 1% голосов каждый, сообщил Федоров в эфире радиостанции «Вести FM».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ожидается, что к 10 февраля определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень.

В понедельник «Телеканал 360» сообщал, что ЦИК зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц Путина.