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Политика
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Россия
Сопредседатель штаба Путина не исключает провокаций из-за рубежа перед выборами президента
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    Сопредседатель штаба Путина не исключает провокаций из-за рубежа перед выборами президента

    0:47  24 Января 2018
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    Сопредседатель штаба Путина не исключает провокаций из-за рубежа перед выборами президента

    Москва, 24 января. Сопредседатель штаба Путина и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин допустил вероятность хакерских атак из-за рубежа в преддверии выборов президента. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

    Когогин подчеркнул, что критичной в этом плане может стать финальная фаза избирательной кампании. 

    «Я рассчитываю на здравый смысл наших граждан, потому что полностью защититься от киберпровокаций вряд ли возможно», — отметил он. 

    Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. По мнению экспертов, фаворитом гонки является действующий президент страны Владимир Путин, электоральный рейтинг которого превышает 70%. В список доверенных лиц Путина вошли многие известные артисты, спортсмены и общественные деятели, передает URA.Ru

    Автор: Владимир Багров
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    #путин #провокация #выборы-2018 #когогин
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