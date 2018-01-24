Сопредседатель штаба Путина не исключает провокаций из-за рубежа перед выборами президента

Москва, 24 января. Сопредседатель штаба Путина и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин допустил вероятность хакерских атак из-за рубежа в преддверии выборов президента. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Когогин подчеркнул, что критичной в этом плане может стать финальная фаза избирательной кампании.

«Я рассчитываю на здравый смысл наших граждан, потому что полностью защититься от киберпровокаций вряд ли возможно», — отметил он.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. По мнению экспертов, фаворитом гонки является действующий президент страны Владимир Путин, электоральный рейтинг которого превышает 70%. В список доверенных лиц Путина вошли многие известные артисты, спортсмены и общественные деятели, передает URA.Ru.