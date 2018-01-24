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Политика
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Россия
Выборы-2018: эксперты ВЦИОМ рассказали о возможном списке кандидатов в итоговом бюллетене
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    Выборы-2018: эксперты ВЦИОМ рассказали о возможном списке кандидатов в итоговом бюллетене

    0:34  24 Января 2018
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    Выборы-2018: эксперты ВЦИОМ рассказали о возможном списке кандидатов в итоговом бюллетене

    Москва, 24 января. Эксперты ВЦИОМ считают, что в итоговом списке кандидатов в президенты России может быть шесть человек: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    До того момента, когда итоговый список кандидатов определится, осталось несколько недель. По словам Федорова, эксперты ВЦИОМ предполагают, что в список войдут фамилии шести человек. 

    «Это сугубо экспертный взгляд на короткий список — это эксперты ВЦИОМ так его видят, но это совершенно не значит, что он будет именно таким», — добавил Федоров в эфире радиостанции «Вести FM».

    На данный момент в списке экспертов ВЦИОМ шесть кандидатур: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов – шесть человек, сообщает РИА Новости.

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ожидается, что к 10 февраля определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #вциом #выборы-2018
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