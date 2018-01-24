Выборы-2018: эксперты ВЦИОМ рассказали о возможном списке кандидатов в итоговом бюллетене

Москва, 24 января. Эксперты ВЦИОМ считают, что в итоговом списке кандидатов в президенты России может быть шесть человек: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

До того момента, когда итоговый список кандидатов определится, осталось несколько недель. По словам Федорова, эксперты ВЦИОМ предполагают, что в список войдут фамилии шести человек.

«Это сугубо экспертный взгляд на короткий список — это эксперты ВЦИОМ так его видят, но это совершенно не значит, что он будет именно таким», — добавил Федоров в эфире радиостанции «Вести FM».

На данный момент в списке экспертов ВЦИОМ шесть кандидатур: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов – шесть человек, сообщает РИА Новости.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Ожидается, что к 10 февраля определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень.