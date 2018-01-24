США назвали «противоречивыми» данные, предоставляемые Турцией по операции в Африне

Вашингтон, 24 января. Данные, которые власти Турции предоставляют по операции в сирийском Африне, являются противоречивыми. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома.

«Мы намерены изучить развитие ситуации. Мы призываем их (Турцию) ограничить размеры вторжения, насколько это возможно», – сказал он журналистам.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Африне со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. По предварительной информации, телефонный разговор состоится 24 января.

Напомним, о начале военной операции под названием «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне Генштаб Турции объявил в субботу.

Спецоперация была начата из-за провокационных действий США по созданию так называемых сил безопасности на границе Сирии с Турцией и Ираком.

Создание этих сил в понедельник прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, это является «сознательной провокацией».