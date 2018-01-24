ООН, 24 января. Эпизод с предполагаемой химатакой в Сирии «очень удачно подверстан» к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что на консультациях по Сирии после сообщения о якобы новых эпизодах химатак в САР представители США и Великобритании еще до какого-либо подтверждения поспешили обвинить в инциденте сирийские власти.

При этом, добавил Небензя, «сюда же пытаются приплести еще и Россию». Он напомнил о выступлении госсекретаря США Рекса Тиллерсон во вторник в Париже на встрече Международного партнерства государств по предотвращению безнаказанности применения химоружия. Тиллерсон, по словам политика, посвятил свою речь об инциденте, якобы имевшего место в Восточной Гуте, исключительно России.

По его словам, сообщает RT, этот якобы произошедший эпизод «очень удачно подверстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского нацдиалога.