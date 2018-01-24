ЦИК и «Почта России» заключат соглашение о взаимодействии при информировании о выборах-2018

Москва, 24 января. Центральная избирательная комиссия и «Почта России» подпишут соглашение о совместных действиях по информированию россиян о президентских выборах 2018.

Подписание соглашения состоится в среду, 24 января, в Центризбиркоме. От ЦИК документ подпишет председатель Элла Памфилова, от «Почты России» — гендиректор Николай Подгузов.

Информация о президентских выборах будет размещаться в банках, почтовых отделениях и МФЦ.

«Почта России» — не первая крупная компания, с которой ЦИК заключает подобное соглашение. Ранее были подписаны документы о сотрудничестве в сфере информирования избирателей с Торгово-промышленной палатой РФ и фармацевтической компанией «Протек».

Напомним, выборы-2018 состоятся 18 марта. Как показал опрос ВЦИОМ, наиболее высокий электоральный рейтинг — 73% — имеет действующий президент Владимир Путин, который пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. В поддержку выдвижения Путина было собрано порядка 1,6 млн подписей при необходимом минимуме 300 тыс. В список доверенных лиц президента вошли многие известные люди, например, продюсер Максим Фадеев, юморист Андрей Рожков, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и т.д., передает URA.Ru.