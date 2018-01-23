Франция изучит инициативу России о расследовании химатак в Сирии 

ООН, 23 января. Франция готова изучить инициативу российской стороны о расследовании химических атак в Сирии, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник сообщил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия.

Делаттр на заседании Совбеза ООН сообщил, что накануне состоялись консультации по Сирии, на которых подтвердилось, что «подавляющее большинство членов совета не согласны с нынешним тупиком».

«В этом контексте мы принимаем к сведению предложение, сформулированное сегодня Россией. Мы изучим эти предложения, согласно тем принципам, о которых я напомнил», — заявил Делаттр.

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о десятках жертв атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия (СМР) в Сирии 26 октября представил СБ ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны».

1 Организация запрещена на территории РФ.