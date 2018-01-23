Сирия: Госдеп США призвал Турцию к деэскалации в Африне

Вашингтон, 23 января. США находятся в контакте с властями Турции и призывают их к деэскалации в Сирии, где Анкара проводит военную операцию, заявила журналистам на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что Штаты «понимают обеспокоенность Турции относительно различных террористических организаций, в том числе и «Рабочей партии Курдистана».

«Мы говорим с правительством Турции о том, как ответить на эту обеспокоенность, но также и пытаемся восстановить стабильность и призываем их к деэскалации», — заявила представитель госдепартамента.

Турция 20 января начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживают США. Операция стала ответом на провокацию Вашингтона, объявившего о возможности создания на базе отрядов сирийских курдов так называемых «сил безопасности границы».

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы военной операции, сообщала «Газета.ру».