РФ предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия

Нью-Йорк, 23 января. Россия выступила с предложением создать новый международный следственный орган, который занялся бы расследованием применения химического оружия. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполизитизированным», – сказал Небензя.

По его словам, проект соответствующей резолюции уже подготовлен российской стороной и будет распространен секретариатом в ближайшее время. Небензя выразил надежду, что Совбез ООН обсудит российскую инициативу в ближайшее время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».