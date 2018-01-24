США выступили против предложения РФ по созданию нового механизма расследований химатак

Нью-Йорк, 23 января. США выступают против инициативы России по созданию нового механизма расследований химических атак в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Она добавила, что Вашингтон готов восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

«Мы не намерены принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием. Если они хотят работать добросовестно к этой цели, то мы готовы восстановить СМР с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом прямо сейчас», – сказала Хейли.

По ее словам, все остальные предложения являются «неприемлемыми».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя объявил о предложении России создать новый международный следственный орган по расследованию применения химического оружия. Соответствующий проект резолюции, по его словам, уже подготовлен.

Ранее неоднократно поступала информация, что боевики в Сирии используют химическое оружие, полученное от США и Великобритании. Заместитель главы министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в августе прошлого года заявил, что все те отравляющие вещества, которые были найдены на складах вооружения боевиков в городе Алеппо и в зачищенных от исламистов районах Восточной Гуты, были произведены в Великобритании и Соединенных Штатах.

Согласно данным заместителя главы внешнеполитического ведомства арабской республики, оставленное террористами химическое оружие — в основном выстрелы к гранатометам и ручные гранаты с отравляющими веществами — были изготовлены американскими предприятиями Federal Laboratories и NonLethal Technologies, а также британской компанией Cherming Defence UK.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».