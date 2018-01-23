Сирия: США пообещали оставить курдов без поддержки при их выдвижении к Африну 

Анкара, 23 января. Пентагон предупредил силы самообороны сирийских курдов (YPG), что в случае их выдвижения с северо-востока Сирии в район Африн, где продолжается операция ВС Турции, США прекратят их поддерживать. Об этом заявил представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Геллоуэй.

В интервью агентству Anadolu Рэнкин-Геллоуэй уточнил, что Вашингтон «обучает и поддерживает» силы, ведущие борьбу с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Пентагон не отдает приказов силам, действующим на местах. Если же будет предпринята попытка военной операции, не направленной против ИГ1, то они лишатся поддержки Вашингтона», — заявил военный.

В частности он уточнил, что если соединение YPG вместо борьбы с ИГ направится в Африн «на поддержку своим собратьям», «тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнеров США».

Турция 20 января начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Операция стала ответом на провокацию Вашингтона, объявившего о возможности создания на базе отрядов сирийских курдов так называемых «сил безопасности границы». Наступление турецких войск на курдские позиции началось с массированных авиаударов силами ВВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.