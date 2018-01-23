Сообщения о новом применении химоружия в Сирии нуждаются в проверке – Небензя

Нью-Йорк, 23 января. Сообщения о новом применении химического оружия в Сирии еще предстоит проверить, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сегодня последовали очередные необоснованные обвинения России со стороны высокопоставленных представителей госдепартамента в том, что она якобы препятствует применению международных проверок фактов применения химического оружия в Сирии... После сообщения о неких новых эпизодах применения отравляющих веществ в Сирии, которые еще только предстоит проверить, представители США и Соединенного королевства ничтоже сумняшеся и еще до какого-либо подтверждения, не говоря уже о расследовании, поспешили объявить это делом рук сирийского, как они выражаются, режима. Сейчас сюда же пытаются приплести еще и Россию», – заявил Небензя.

Он отметил, что инцидент, на который ссылаются представители США, «очень удачно подверстан по времени» к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога

Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в якобы имевшем место применении химоружия против гражданского населения в Восточной Гуте. Ответственность за этот «инцидент» американский госсекретарь безосновательно возложил на Россию.

Россия последовательно борется с применением химического оружия в Сирии. Напомним, что именно под руководством российских специалистов в 2013 году было ликвидировано сирийское химическое оружие.