Порошенко рассказал генсеку НАТО о ситуации в Донбассе

Киев, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении пресс-службы сказано, что Порошенко «проинформировал генерального секретаря о ситуации в Донбассе». Также обсуждались «актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина — НАТО».

Порошенко сообщил Столтенбергу, что его страна продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Отметим, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».