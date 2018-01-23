Небензя: СМР химатак стал инструментом политических манипуляций

ООН, 23 января. Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) стал предметом политических манипуляций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«К сожалению, прекративший свое существование СМР провалил расследование, которое с научно-технической точки зрения было полностью несостоятельным, и стал инструментом политических манипуляций», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, 26 октября Совбезу ООН был представлен доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) использовали иприт.

Москва убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны». Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».

1 Организация запрещена на территории РФ.