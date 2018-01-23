ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР

Страсбург, 23 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о «о гуманитарных последствиях войны на Украине». Среди прочего, данный документ содержит требования к России прекратить поддержку Донецкой и Луганской народных республик.

Документ был подготовлен литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом. Данная резолюция содержит призыв к России «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке страны. В Кремле и на уровне МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым присоединился к России по результатам народного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Полуостров находится под российской юрисдикцией, вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.