Путин и Эрдоган отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган отметили, что крайне важными является разрешение кризиса в Сирии на основе сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая положение на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции.

Оба президента подчеркнули важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии.

Напомним, в настоящее время основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) разгромлены. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии.

Однако военные базы РФ в сирийских городах Хмеймим и Тартус продолжают действовать. В целях обеспечения мирной жизни в Сирии и борьбы с терроризмом Россия намерена создать в Хмеймиме и Тартусе постоянную группировку.

1 Организация запрещена на территории РФ.